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Суд обязал ОПЗ выплатить "Укртрансгазу" 441 млн грн

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 09:37
Фото: ОПЗ (twitter.com/VGroysman)
Фото: ОПЗ (twitter.com/VGroysman)

При этом суд не удовлетворил встречный иск ОПЗ к "Укртрансгазу" о признании договора транспортировки природного газа недействительным

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск "Укртрансгаза" о взыскании с ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) задолженности за балансировку природного газа за июнь 2016 года. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Как сообщается, сумма удовлетворенных требований составляет 440 990 320 грн. Из них 434 040 986 грн - непосредственная сумма долга, остальное - штрафные санкции. Это решение суда вынесено с учетом заявления "Укртрансгаза" об увеличении исковых требований.

"При этом суд отказался удовлетворить встречный иск ОПЗ к "Укртрансгазу" о признании договора транспортировки природного газа недействительным", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что на сегодня ПАО "Одесский припортовый завод" является крупнейшим должником "Укртрансгаза" среди промышленных предприятий Украины.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг назначила внеплановую проверку компаний-поставщиков газа на "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Ранее Верховный суд Украины отменил решение суда, согласно которому холдинг Ostchem имел право на принудительное взыскание 6,8 млрд гривен Одесского припортового завода.

 

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