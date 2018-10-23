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Суд зобов’язав ОПЗ виплатити "Укртрансгазу" 441 млн грн

Новини » Енергетика    23.10.2018 - 09:37
Фото: ОПЗ (twitter.com/VGroysman)
Фото: ОПЗ (twitter.com/VGroysman)

При цьому суд не задовільнив зустрічний позов ОПЗ до "Укртрансгазу" щодо визнання договору транспортування природного газу недійсним

Господарський суд Одеської області задовольнив позов "Укртрансгазу" щодо стягнення з ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) заборгованості за балансування природнього газу за червень 2016 року. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

Як повідомляється, сума задоволених вимог складає 440 990 320 грн. З них 434 040 986 грн - безпосередня сума боргу, інше - штрафні санкції. Це рішення суду винесено з врахуванням заяви "Укртрансгазу" про збільшення позовних вимог.

"При цьому суд відмовився задовольнити зустрічний позов ОПЗ до "Укртрансгазу" щодо визнання договору транспортування природного газу недійсним", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що на сьогодні ПАТ "Одеський припортовий завод" є найбільшим боржником "Укртрансгазу" серед промислових підприємств України.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг призначила позапланову перевірку компаній-постачальників газу на "Одеський припортовий завод" (ОПЗ).

Раніше Верховний суд України скасував рішення суду, згідно з яким холдинг Ostchem мав право на примусове стягнення 6,8 млрд гривень з Одеського припортового заводу.

 

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