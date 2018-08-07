НКРЕКП призначила позапланову перевірку компаній-постачальників газу на ОПЗ

НКРЕКП призначила позапланову перевірку "Одесагазу" та "Всеукраїнської енергетичної компанії"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) призначила позапланову перевірку компаній-постачальників газу на "Одеський припортовий завод" (ОПЗ). Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укртрансгазу".

Як зазначається, сьогодні, 7 серпня. у ході засідання НКРЕКП вирішила призначити позапланову перевірку ПАТ "Одесагаз" та ТОВ "Всеукраїнська енергетична компанія". Рішення прийнято у відповідь на звернення "Укртрансгазу" від 2 лютого 2018 року через порушення вказаними компаніями умов розподілу природного газу, а також недотримання вимог Кодексу ГТС щодо надання фінансового забезпечення.

Повідомляється, що "Всеукраїнська енергетична компанія" в грудні 2017 року виграла конкурс на використання потужностей ОПЗ на давальницьких умовах, але не забезпечило ОПЗ достатнім обсягом газу. Крім того, зазначається, що ОПЗ, порушуючи правила постачання природного газу, не контролювало рівень споживання та не припинило споживання газу після того, як обсяг споживання фактично перевищив підтверджені для транспортування обсяги природного газу.

Як зазначається, відповідні заходи не були вжиті і щодо "Одесагазу", на території ліцензійної діяльності якого перебуває ОПЗ. Тож, "Уктрагсгаз" звернувся до оператора газорозподільної системи з проханням про припинити подачу природного газу для ОПЗ. У свою чергу, "Одесагаз" відмовило "Укртрансгазу" у задоволенні вказаного прохання. Тому "Укртрансгаз" звернувся до НКРЕКП та Національної поліції України з відповідною скаргою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд України скасував рішення суду, згідно з яким холдинг Ostchem мав право на примусове стягнення 6,8 млрд гривень з Одеського припортового заводу.