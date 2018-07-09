Верховний суд скасував стягнення майже 6,8 млрд гривень з ОПЗ на користь Ostchem

Справу за боргами ОПЗ направили на новий розгляд

Верховний суд України скасував рішення суду, згідно з яким холдинг Ostchem мав право на примусове стягнення 6,8 млрд гривень з Одеського припортового заводу. Про це у Facebook повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров.

За словами Трубарова, Верховний суд скасував рішення суду міста Южний, за яким Ostchem Holding Limited мала право на примусове стягнення з ОПЗ 5,2 млрд гривень основного непогашеного боргу і 1,57 млрд гривень нарахованої пені у відповідності з рішенням арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

"Постановою цивільного Касаційного суду у складі Верховного Суду, ухвали суду першої та апеляційної інстанцій скасовано, а справу направлено на новий розгляд", - зазначив Трубаров.

Він також додав, що в кінці липня відбудеться конкурс на обрання радника для приватизації ОПЗ, який запропонує шляхи вирішення боргових зобов'язань заводу.

Фото: скріншот повідомлення Трубарова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що борг ОПЗ перед DF Group, "Нафтогазом" та іншими контрагентами досяг 7,2 млрд гривень.