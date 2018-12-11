Суд обязал НАБУ показать конфеденциальные меморандумы с ФБР

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В НАБУ настаивают, что содержание документов не подлежит разглашению

Окружной административный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предоставить заверенные копии меморандумов о взаимопонимании между НАБУ и Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается, речь идет о меморандумах от 29 июня 2016 года и от 29 июня 2017 года.

Сообщается, что 2 января 2018 года НАБУ дало ответ на запрос ОО "Правовое государство" и сообщило о существовании меморандумов. В то же время, в бюро сообщили, что содержание документов является конфиденциальным и не подлежит разглашению.

На повторные запросы бюро также дало копии с названием документа, подписью уполномоченного лица НАБУ и датой подписания. Остальные документы состояли из чистых листов бумаги.

НАБУ на требования суда предоставило часть меморандумов, которой, было установлено требования о неразглашении и конфиденциальности содержания документа.

Суд сделал вывод, что было установлено обязательство по неразглашению конфиденциальной информации о существовании меморандума, а не конфиденциальности текста. Также суд считает, что установлено ограничение в разглашении информации, полученной в результате обмена информацией в соответствии с этим меморандумом, но не установлено никакого ограничения на распространение текста, в случае распространения информации о существовании.

Истец считает, что запрашиваемая им информация представляет публичный интерес и право общественности знать эту информацию преобладает потенциальный вред от ее распространения.

По мнению суда, НАБУ не доказано, что запрашиваемая информация используется в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия, а разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам, а вред от обнародования такой информации преобладает общественный интерес в ее получении.

Суд признал противоправной бездеятельность НАБУ и обязал предоставить копии документов ОО "Правовое государство".

Напомним, в НАБУ заявили о давление на судей в антикоррупционных делах.По словам Сытника, некоторые дела не назначают к рассмотрению в судах по полгода.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении чиновника Службы безопасности Украины (СБУ), уличенного в получении 47,5 тыс. долларов взятки от лиц, которые незаконным образом получили гражданство Украины.