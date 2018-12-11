НАБУ направило в суд дело задержанного на взятке сотрудника СБУ

Фото: удостоверение задержанного на взятке чиновника СБУ (nabu.gov.ua)

Дело направили в Голосеевский районный суд Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд обвинительный акт в отношении чиновника Службы безопасности Украины (СБУ), уличенного в получении 47,5 тыс. долларов взятки от лиц, которые незаконным образом получили гражданство Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, дело будет рассматриваться в Голосеевском районном суде Киева.

Сообщается, что детективы НАБУ установили, что действующий руководитель структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области требовал и получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вида на постоянное или временное проживание на территории Украины в незаконной способ.

В НАБУ утверждают, что следствие собрало достаточно доказательств в подтверждение того, что подозреваемый владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине через заключение фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ.

Чиновника СБУ обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Его подельнику инкриминируют ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, 24 апреля 2018 году сотрудника главного управления СБУ в Киеве было разоблачено на взятке детективами НАБУ. Вместе с чиновником задержаны его посредника. Бюро считает, что чиновник СБУ мог действовать в составе преступной группировки.

27 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты видеозаписей по делу задержанного на взятке руководителя одного из отделов Главного управления СБУ Киева.