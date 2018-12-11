Суд зобов’язав НАБУ показати конфеденційні меморандуми з ФБР

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У НАБУ наполягають, що зміст документів не підлягає розголошенню

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) надати засвідчені копії меморандумів про взаєморозуміння між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як зазначається, йдеться про меморандуми від 29 червня 2016 року та від 29 червня 2017 року.

Повідомляється, що 2 січня 2018 року НАБУ дало відповідь на запит ГО "Правова держава" і повідомило про існування меморандумів. Водночас, у бюро повідомили що зміст документів є конфіденційним та не підлягає розголошенню.

На повторні запити бюро також дало копії з назвою документу, підписом уповноваженої особи НАБУ та датою підписання. Решта документів складалась з чистих аркушів паперу.

НАБУ на вимоги суду було надано суду частину меморандумів, якою, було встановлено вимоги про нерозголошення та конфіденційність змісту документа.

Суд зробив висновок, що було встановлено зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації про існування меморандуму, а не конфіденційності тексту. Таокж суд вважає, що встановлено обмеження у розголошенні інформації, отриманої в результаті обміну інформацією згідно з цим меморандумом, але не встановлено жодного обмеження на розповсюдження тексту, у випадку поширення інформації про існування.

Позивач вважає, що запитувана ним інформація становить публічний інтерес і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

На думку суду, НАБУ не доведено, що запитувана інформація використовується в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, а розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, а шкода від оприлюднення такої інформації не переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Суд визнав протиправною бездіяльність НАБУ і зобов’язав надати копії документів ГО "Правова держава".

Нагадаємо, у НАБУ заявили про тиск на суддів в антикорупційних справах.За словами Ситника, деякі справи не призначають до розгляду у судах по півроку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Служби безпеки України (СБУ), викритого на отриманні 47,5 тис. доларів хабара від осіб, які в незаконній спосіб отримали громадянство України.