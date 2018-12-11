ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суд зобов’язав НАБУ показати конфеденційні меморандуми з ФБР

Новини » Політика    11.12.2018 - 11:37
Суд зобов’язав НАБУ показати конфеденційні меморандуми з ФБР
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

У НАБУ наполягають, що зміст документів не підлягає розголошенню

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) надати засвідчені копії меморандумів про взаєморозуміння між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер"

Як зазначається, йдеться про меморандуми від 29 червня 2016 року та від 29 червня 2017 року. 

Повідомляється, що 2 січня 2018 року НАБУ дало відповідь на запит ГО  "Правова держава" і повідомило про існування меморандумів. Водночас, у бюро повідомили що зміст документів є конфіденційним та не підлягає розголошенню.

На повторні запити бюро також дало копії з назвою документу, підписом уповноваженої особи НАБУ та датою підписання. Решта документів складалась з чистих аркушів паперу.

НАБУ на вимоги суду було надано суду частину меморандумів, якою, було встановлено вимоги про нерозголошення та конфіденційність змісту документа.

Суд зробив висновок, що було встановлено зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації про існування меморандуму, а не конфіденційності тексту. Таокж суд вважає, що встановлено  обмеження у розголошенні інформації, отриманої в результаті обміну інформацією згідно з цим меморандумом, але не встановлено жодного обмеження на розповсюдження тексту, у випадку поширення інформації про існування.

Позивач вважає, що запитувана ним інформація становить публічний інтерес і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

На думку суду, НАБУ не доведено, що запитувана інформація  використовується в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, а розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, а шкода від оприлюднення такої інформації не переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Суд визнав протиправною бездіяльність НАБУ і зобов’язав надати копії документів ГО "Правова держава". 

Нагадаємо, у НАБУ заявили про тиск на суддів в антикорупційних справах.За словами Ситника, деякі справи не призначають до розгляду у судах по півроку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ скерувало до суду  обвинувальний акт стосовно посадовця Служби безпеки України (СБУ), викритого на отриманні 47,5 тис. доларів хабара від осіб, які в незаконній спосіб отримали громадянство України.

 

Трамп звинуватив екс-директора ФБР Комі у брехні конгресу США НАБУ опублікувало схему розтрати коштів "Укркосмосу"
Новини України НАБУФБРСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся