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Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти глави СБУ Грицака

Новини » Політика    09.08.2019 - 12:46
Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти глави СБУ Грицака
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Крім Грицака також йдеться про високопоставлених співробітників правоохоронних органів

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака. Про це йдеться в рішенні суду від 2 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Крім того, цим рішенням суд зобов'язує НАБУ відкрити кримінальні провадження проти першого заступника голови СБУ і ряду високопоставлених співробітників правоохоронних органів. Мова йде про першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, прокурора прокуратури Волинської області, заступника прокурора області та прокурора Волинської області, начальника Головного слідчого управління, заступника начальника Головного слідчого управління, начальника слідчого управління ГУ НП у Волинській області, заступника начальника СУ ГУ НП у Волинській області

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

У той же час, 6 червня Верховна рада України відмовилася звільняти міністра оборони України Степана Полторака і главу Служби безпеки України Василя Грицака.

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