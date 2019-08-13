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Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы


Суд обязал открыть дело против директора ГБР

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на материалы суда.

Заявитель указал, директор ГБР вопреки ранее вынесенному решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя. После этого он обратился в НАБУ, но директор бюро Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец попросил суд обязать Сытника начать расследование против Трубы и суд согласился.

Напомним, Труба ранее уволил четырех руководителей ведомства: директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Добавим, Труба заявил о новых уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты. По его словам, сотрудники ГБР провели несколько обысков на бронетанковых заводах. Труба говорит, что есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки.

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