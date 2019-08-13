ru
ua

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби


Суд зобов'язав відкрити справу проти директора ДБР

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріали суду.

Заявник вказав, директор ДБР всупереч раніше прийнятому рішенню суду не відкрив кримінальне провадження за вимогою заявника. Після цього він звернувся в НАБУ, але директор бюро Артем Ситник також відмовився внести зазначені відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань.

Позивач попросив суд зобов'язати Ситника почати розслідування проти Труби і суд погодився.

Нагадаємо, Труба раніше звільнив чотирьох керівників відомства: директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника фінансового управління Дениса Луцика та керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Додамо, Труба заявив про нові кримінальні провадження, в яких фігурують народні депутати. За його словами, співробітники ДБР провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. Труба каже, що є питання щодо законності, обґрунтованості закупівлі моторів на танки.

Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку САП направить в антикорупційний суд понад 200 справ, - Холодницький
Читати всі новини