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Труба прокомментировал причастность ГБР к возможным преступлениям ОАСК

Новости » Политика    26.07.2019 - 19:44
Труба прокомментировал причастность ГБР к возможным преступлениям ОАСК
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Команда ГБР готова способствовать расследованию преступления

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отреагировал на возможную причастность ведомства к действиям Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Романа Трубы.

По его словам, команда ГБР готова способствовать расследованию преступления. Однако пока его работников не вызывали на допросы.

"Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию относительно возможного вмешательства судей в деятельность ГБР: в досудебное расследование в рамках уголовного дела, а также в проведении конкурсов, в частности - ликвидации второй конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

Также, в разговорах судей, которые впоследствии обнародовало НАБУ, говорилось, что ГБР может давить на Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККС).

Напомним, четырем судьям Окружного административного суда города Киева сообщат о подозрении в принятии неправосудных решений. В частности, по словам руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, эти судьи в ручном режиме принимали решения об увольнении и назначении членов ВККС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в Окружном административном суде города Киева, в частности в кабинете главы суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходят по делу возможного совершения уголовных правонарушений главы и отдельными судьями ОАСК.

 

Обыски в Окружном админсуде: НАБУ опубликовало записи фигурантов Окружной админсуд вмешивается в работу ГБР и других госорганов, - ГПУ
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