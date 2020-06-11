Суд обязал ГПУ начать уголовное производство по факту госизмены Геруса

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Действия Геруса могли привести к ослаблению экономической безопасности государства

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы комитета ТЭК Верховной рады Андрея Геруса, который инициировал импорт электроэнергии из России.

Об этом говорится в постановлении суда от 5 июня 2020 года, передает РБК-Украина.

В частности, по решению суда факт незаконных действий Андрея Геруса должен быть внесен в Единый государственный реестр расследований сведения по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

Отмечается, что 26 мая было подано заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей".

Действия главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг могли привести к ослаблению обороноспособности и экономической безопасности государства.

Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм, а сам депутат утверждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси. Но уже спустя полторы недели начались поставки именно из РФ.

Кроме того, как считает заявитель, Герус, действуя в сговоре с членом НКРЭКУ Дмитрием Коваленко способствовали введению дополнительного налога на экспорт украинской электроэнергии, с целью повышения ее стоимости. Как результат, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" стала ниже экономических затрат на ее производство в Украине.

В результате этих действий, экономике Украины были причинены убытки в крупных размерах и в бюджет не поступили платежи на 1,1 млрд грн. Кроме того, задолженность госпредприятий "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель" достигла 5,2 млрд грн и 10,9 млрд грн.

По мнению соучредителя Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, из энергетического рынка Украины было вымыто 20 млрд гривен через различные схемы, которые стали возможны из-за бездействия или отдельных решений НКРЭКУ.

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Автор: РБК-Украина