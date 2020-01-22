Импорт дешевой электроэнергии вытесняет отечественных производителей, - нардеп

фото: линии электропередач(pixabuy)

Нардеп Волынец призывает премьера Гончарука поручить ограничить импорт тока из России

Импорт электроэнергии из России и Беларуси нужно ограничить, чтобы сохранить отечественную энергетическую отрасль и энергонезависимость страны. Об этом говорится в обращении народного депутата Украины, председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца к премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которое он обнародовал на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что общий объем импорта электроэнергии из России и Беларуси в Объединенную энергосистему Украины составляет уже 1,15 млрд кВт ч, что негативно влияет на функционирование отечественного энергорынка и несет угрозу энергетической безопасности страны.

"Практически одновременно с началом поступления импортируемой электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь, появились признаки нарушения критериев безопасности операционной снабжения ОЭС Украины, в частности это касается такого критерия, как баланс спроса и предложения электрической энергии и мощности, а также бесперебойности и эффективности функционирования рынка электрической энергии. Как следствие, до отечественных производителей электрической энергии применяются критические ограничения отечественных энергоблоков, как атомных, так и тепловых электростанций", - отмечается в обращении Волынца.

Он также обратил внимание, что внесенные в конце прошлого года изменения в законодательство относительно запрета импорта российского тока, на самом деле его не отменили.

"Вследствие таких изменений не прекратилась экспансия субсидированной электрической энергии из Российской Федерации, что поставило функционирования рынка электрической энергии и энергетическую безопасность Украины под риск существенного воздействия со стороны государства-агрессора", - подчеркнул Волынец.

Депутат отметил, что из-за остановки энергоблоков украинских производителей уменьшился спрос на отечественный уголь, что в свою очередь повлекло на угледобывающих предприятиях рост задолженности по зарплатам перед шахтерами, а шахты вынуждены приостанавливать работу.

"Таким образом, импорт из РФ и РБ наносит существенные убытки украинским предприятиям топливно-энергетического комплекса, в результате чего шахты доводятся до банкротства и закрытия, обостряется социальная напряженность в шахтерских регионах... Импорт дешевой электроэнергии будет в дальнейшем вытеснять отечественных производителей электроэнергии, и, как следствие, будет негативно влиять, как на цену электроэнергии отечественного производства, так и на макроэкономические показатели – уменьшать потенциальный ВВП", - подытожил Волынец и призвал премьер-министра поручить остановить импорт российского тока, чтобы сохранить отечественную энергетику.

"Ради сохранения целостности и суверенитета государства, отечественной энергетической отрасли предлагаем Кабинету Министров Украины поручить Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг вместе с Министерством энергетики и защиты окружающей среды ускорить принятие решения по ограничению импорта электрической энергии в ОЭС Украины из Российской Федерации и Республики Беларусь", - отмечается в обращении

Напомним, импорт электроэнергии из России была восстановлена с 1 октября 2019 года благодаря так называемой "оправке Геруса". Объем российской электроэнергии, который поставляется на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.



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