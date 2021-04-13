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Суд оголосив перерву у справі Коломойського проти ПриватБанку

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 17:44
Суд оголосив перерву у справі Коломойського проти ПриватБанку Фото: суд оголосив перерву у справі ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Господарський суд міста Києва 13 квітня оголосив перерву у розгляді позову екс-власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments про повернення їм акцій банку. Розгляд справи продовжиться 25 травня 2021 року.

Про це повідомив прес-секретар банку Олег Серга.

Як зазначив Серга, до розгляду справи залучений Кабінет міністрів.

Нагадаємо, згідно з матеріалами справи, Ігор Коломойський і підконтрольна йому компанія Triantal Investments просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку, який укладено між Державою Україна в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які за станом на 21.12.2016 були власниками акцій.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.

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