Суд обрав запобіжний захід військовому у справі про "підставу" екскомбата "Магури"

Деталі рішення суду

Печерський районний суд Києва відправив підозрюваного під варту до 8 листопада 2026 року. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави - розмір застави становить 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

Засідання проходило у закритому режимі. Про це клопотала сторона захисту, пояснюючи вимогу можливим розголошенням державної таємниці та даних про дислокацію військової частини.

Прокурор Офісу генпрокурора Сергій Новіков наполягав на відкритому розгляді, проте суд підтримав позицію адвокатів.

Що відомо про підозрюваного

Адвокати Алієва наголосили, що справа має "сильний політичний окрас".

Захист подавав клопотання про передачу військовослужбовця на поруки, зазначаючи, що він має звання Героя України.