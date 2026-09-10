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Суд избрал меру пресечения военному по делу об "подставе" экскомбата "Магуры"

17:45 10.09.2026 Чт
2 мин
Заседание сделали закрытым, а сумму залога выставили астрономическую
aimg Сергей Козачук
Фото: военнослужащий Артем Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)

Военнослужащему Алиеву, подозреваемому в подбрасывании наркотиков в автомобиль бывшего комбата 47-й бригады "Магура" Александра Ширшина, избрали меру пресечения. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Детали решения суда

Печерский районный суд Киева отправил подозреваемого под стражу до 8 ноября 2026 года. В то же время суд определил альтернативу в виде залога - размер залога составляет 14 миллионов 976 тысяч гривен.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона защиты, объясняя требование возможным разглашением государственной тайны и данных о дислокации воинской части.

Прокурор Офиса генпрокурора Сергей Новиков настаивал на открытом разбирательстве, однако суд поддержал позицию адвокатов.

Что известно о подозреваемом

Адвокаты Алиева подчеркнули, что дело имеет "сильный политический окрас".

Защита подавала ходатайство о передаче военнослужащего на поруки, отмечая, что у него звание Героя Украины.

Что предшествовало

Напомним, в конце августа в Харькове разразился скандал с участием бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина.

Полиция остановила его автомобиль и заявила об обнаружении наркотических веществ.

Сам военнослужащий категорически возразил вину, назвав события вокруг экскомбата "Магуры" спланированной провокацией. В Нацполиции тогда обещали провести детальную служебную проверку действий правоохранителей.

Уже в начале сентября правоохранительные органы задержали трех действующих военнослужащих отдельного штурмового полка.

Следствие выяснило, что задержанные являются бывшими полицейскими, подбросившими наркотики в машину Ширшина.

По данным расследования, за эксподразделенным командиром длительное время осуществляли слежку, чтобы организовать основание.

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