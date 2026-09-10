Суд избрал меру пресечения военному по делу об "подставе" экскомбата "Магуры"

Детали решения суда

Печерский районный суд Киева отправил подозреваемого под стражу до 8 ноября 2026 года. В то же время суд определил альтернативу в виде залога - размер залога составляет 14 миллионов 976 тысяч гривен.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона защиты, объясняя требование возможным разглашением государственной тайны и данных о дислокации воинской части.

Прокурор Офиса генпрокурора Сергей Новиков настаивал на открытом разбирательстве, однако суд поддержал позицию адвокатов.

Что известно о подозреваемом

Адвокаты Алиева подчеркнули, что дело имеет "сильный политический окрас".

Защита подавала ходатайство о передаче военнослужащего на поруки, отмечая, что у него звание Героя Украины.