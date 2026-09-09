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Затримали колишніх поліцейських, які підкинули наркотики екскомбату "Магури"

15:14 09.09.2026 Ср
2 хв
За екскомбатом тривалий час стежили, перш ніж підставити
aimg Валерія Абабіна
Затримали колишніх поліцейських, які підкинули наркотики екскомбату "Магури" Фото: військовослужбовець Артем Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)
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Правоохоронці викрили трьох чинних військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, організували провокацію проти колишнього командира батальйону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе та Офіс Генерального прокурора.

Потерпілим у справі є колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Артем Ширшин. За даними слідства, проти нього організували ретельно спланована провокацію.

Кого викрили

Провокацію влаштували троє колишніх правоохоронців, які нині служать в одній із бригад Сил оборони. За даними слідства, вони діяли у змові з іншими, поки не встановленими особами.

Спершу вони незаконно стежили за ексвійськовим і збирали про нього конфіденційну інформацію.

У ніч з 27 на 28 серпня чоловіки проникли до автомобіля потерпілого в Харкові та підкинули близько 30 пакетів із канабісом і PVP.

Фото: Колишні поліцейські підкинули наркотики екскомбату (Офіс Генерального прокурора)

Уже 28 серпня вони передали патрульним орієнтування, ніби екскомбат перевозить наркотики. Автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній - під час огляду там і виявили підкинуті речовини.

Що загрожує підозрюваним

Трьом військовослужбовцям повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: незаконне проникнення до житла, збирання конфіденційної інформації про особу, збут наркотиків за попередньою змовою та підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Наразі готується клопотання про арешт фігурантів. Розслідування веде ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, скандал розгорівся наприкінці серпня, коли у Харкові поліція зупинила автомобіль військовослужбовця та заявила про вилучення наркотиків.

Сам екскомбат "Магури" Артем Ширшин називав події спланованою провокацією, стверджуючи, що заборонені речовини йому підкинули.

Тоді в Нацполіції пообіцяли невідкладно перевірити оперативну інформацію Військової служби правопорядку щодо військового, зокрема з'ясувати, як саме вона з'явилася.

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