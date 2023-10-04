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Суд обрав запобіжний захід спільнику мера Сум

Фото: спільнику мера Сум обрали запобіжний захід (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міськради, який нібито був спільником мера Сум Олександра Лисенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

За даними прокуратури, сьогодні, 4 жовтня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 гривень застави.

В САП зазначили, що він  спільно з мером міста Суми підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. 

Нагадаємо, що сьогодні ж антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум. Детальніше про рішення суду та позицію Лисенка можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Справа Лисенка

Днями, як зазначають правоохоронці, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

В СБУ пояснили, що фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Вчора, 3 жовтня, Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Їх дії кваліфікувала за ч. 4 ст. 368 КК України.

Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що проситиме суд обрати запобіжний захід меру Сум у вигляді арешту. Але з альтернативою застави в 10 млн гривень.

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