RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд избрал меру пресечения сообщнику мэра Сум

Фото: сообщнику мэра Сум выбрали меру пресечения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения директору Департамента инфраструктуры города Сумского горсовета, который якобы был сообщником мэра Сум Александра Лысенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

По данным прокуратуры, сегодня, 4 октября, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 476 200 гривен залога.

В САП отметили, что он совместно с мэром города Сумы подозревается в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен. 

Напомним, что сегодня же антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум. Подробнее о решении суда и позицию Лысенко можно узнать в материале РБК-Украина.

Дело Лысенко

На днях, как отмечают милиционеры, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В СБУ объяснили, что фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Вчера, 3 октября, Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. Их действия квалифицировала по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что будет просить суд избрать меру пресечения Суму в виде ареста. Но с альтернативой залогу в 10 млн. гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыСАППрокуратура