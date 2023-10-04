Суд обрав запобіжний захід спільнику мера Сум
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міськради, який нібито був спільником мера Сум Олександра Лисенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.
За даними прокуратури, сьогодні, 4 жовтня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 гривень застави.
В САП зазначили, що він спільно з мером міста Суми підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.
Нагадаємо, що сьогодні ж антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум. Детальніше про рішення суду та позицію Лисенка можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Справа Лисенка
Днями, як зазначають правоохоронці, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.
В СБУ пояснили, що фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.
Вчора, 3 жовтня, Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Їх дії кваліфікувала за ч. 4 ст. 368 КК України.
Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що проситиме суд обрати запобіжний захід меру Сум у вигляді арешту. Але з альтернативою застави в 10 млн гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.