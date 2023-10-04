Суд избрал меру пресечения сообщнику мэра Сум

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения директору Департамента инфраструктуры города Сумского горсовета, который якобы был сообщником мэра Сум Александра Лысенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП .

По данным прокуратуры, сегодня, 4 октября, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 476 200 гривен залога.

В САП отметили, что он совместно с мэром города Сумы подозревается в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

Напомним, что сегодня же антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум. Подробнее о решении суда и позицию Лысенко можно узнать в материале РБК-Украина.

Дело Лысенко

На днях, как отмечают милиционеры, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В СБУ объяснили, что фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Вчера, 3 октября, Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. Их действия квалифицировала по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что будет просить суд избрать меру пресечения Суму в виде ареста. Но с альтернативой залогу в 10 млн. гривен.

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