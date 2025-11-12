Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Мідас"

Схема Міндича

Нагадаємо, НАБУ і САП встановили, що в Україні діяла злочинна організація, яка брала хабарі у контрагентів "Енергоатому".

До організації, зокрема, входили бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк і виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов.

Миронюку і Басову вже обрали запобіжні заходи у вигляді арешту.

Міндічу поки тільки оголосили підозру - він виїхав за кордон днями.

При цьому організація навіть створила власний офіс із відмивання грошей, який розташовувався в приміщенні сім'ї колишнього нардепа Андрія Деркача.

Як з'ясували правоохоронці, через такий офіс могло пройти близько 200 млн доларів.

При цьому, як стверджують НАБУ і САП, гроші звідти забирав колишній віцепрем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Також на записах бесід фігурантів, які оприлюднило НАБУ, присутній міністр юстиції Герман Галущенко.

Прем'єр Юлія Свириденко сьогодні, 12 листопада, заявила, що Галущенко подав заяву на звільнення з посади. Подання про відставку міністра юстиції вже внесли в Раду.