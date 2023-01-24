Суд обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта у справі про хабар Лозинському
У вівторок, 24 січня, Вищий антикорупційний суд призначив фігуранту справи про надання хабаря колишньому заступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди екс-заступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень", - йдеться у повідомленні.
ВАКС не називає імені затриманого. Термін тримання під вартою - до 21 березня включно.
Зазначено, що у разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
- не залишати Львівську область без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Львівській області паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи, що дозволяють право на виїзд з України.
Дії підозрюваного кваліфіковано за статтями про види співучасників, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України).
Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела у парламенті та правоохоронних органах повідомляло про затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозицького підозрюють у розкрадання бюджетних коштів, його звільнили.
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