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Суд обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта у справі про хабар Лозинському

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 18:53
Суд обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта у справі про хабар Лозинському Фото: суд обрав запобіжний захід для ще одного фігуранта у справі про хабар Лозинському (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 24 січня, Вищий антикорупційний суд призначив фігуранту справи про надання хабаря колишньому заступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди екс-заступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень", - йдеться у повідомленні.

ВАКС не називає імені затриманого. Термін тримання під вартою - до 21 березня включно.

Зазначено, що у разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не залишати Львівську область без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Львівській області паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи, що дозволяють право на виїзд з України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за статтями про види співучасників, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України).

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела у парламенті та правоохоронних органах повідомляло про затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозицького підозрюють у розкрадання бюджетних коштів, його звільнили.

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