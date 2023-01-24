Суд избрал меру пресечения для еще одного фигуранта по делу о взятке Лозинскому
Во вторник, 24 января, Высший антикоррупционный суд назначил фигуранту дела о предоставлении взятки бывшему заместителю министра развития общин Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.
"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития общин меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 2 00 гривен", - говорится в сообщении.
ВАКС не называет имя задержанного. Срок содержания под стражей - до 21 марта включительно.
Отмечено, что в случае внесения залога подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;
- не покидать Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;
- сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы во Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, разрешающие право на выезд из Украины.
Действия подозреваемого квалифицированы по статьям о видах соучастников, принятии предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины).
Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах сообщало о задержании замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозицкого подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.
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