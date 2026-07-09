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Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві Березовської

15:53 09.07.2026 Чт
2 хв
Захист просив цілодобового домашнього арешту із електронним браслетом
aimg Валерій Ульяненко
Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві Березовської Фото: Віталій Жикович (Влад Нестеров, РБК-Україна)
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Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі про вбивство підозрюваної у замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва Анастасії Березовської.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Печерський районний суд Києва обрав колишньому правоохоронцю Віталію Жиковичу запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Жикович - другий підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку раніше підозрювали у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Прокуратура наполягала на арешті без альтернативи застави, тоді як захист просив обрати Жиковичу цілодобовий домашній арешт із електронним засобом контролю.

Нагадаємо, сьогодні суд адовольнив клопотання прокурора та обрав Владиславу Реуту, підозрюваному у вбивстві Березовської, запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

Реут, чинний співробітник ГУР, під час судового засідання заявив, що не здійснював смертельного пострілу. За його словами, у жінку стріляв Жикович, а сам він діяв під примусом.

Крім того, підозрюваний заявив про готовність подальшої співпраці зі слідством. Він не заперечував проти тримання під вартою та погодився пройти перевірку на поліграфі.

Замах на Єрмолаєва

Нагадаємо, увечері 29 червня в елітному районі Монако Ле-Роше стався замах на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Близько 21:00 невідомий залишив біля входу до житлового будинку сумку з вибуховим пристроєм і втік.

Спочатку слідчі припускали, що до злочину причетний чоловік. Згодом вони встановили, що виконавицею могла бути жінка, яка маскувалася під чоловіка. Головною підозрюваною стала українка Анастасія Березовська, яка проживала в Німеччині.

Увечері 6 липня під Києвом знайшли закопане тіло жінки, яку підозрювали в організації замаху на Єрмолаєва. У межах розслідування правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Сам бізнесмен, який після вибуху перебував у комі, вже прийшов до тями. Його супутниця Ганна Насобіна досі перебуває у критичному стані - через тяжкі поранення їй ампутували обидві ноги. Їхній 13-річний син також постраждав, однак загрози його життю немає.

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