Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві Березовської

Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у справі про вбивство підозрюваної у замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва Анастасії Березовської.

Печерський районний суд Києва обрав колишньому правоохоронцю Віталію Жиковичу запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Жикович - другий підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку раніше підозрювали у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Прокуратура наполягала на арешті без альтернативи застави, тоді як захист просив обрати Жиковичу цілодобовий домашній арешт із електронним засобом контролю.

Нагадаємо, сьогодні суд адовольнив клопотання прокурора та обрав Владиславу Реуту, підозрюваному у вбивстві Березовської, запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

Реут, чинний співробітник ГУР, під час судового засідання заявив, що не здійснював смертельного пострілу. За його словами, у жінку стріляв Жикович, а сам він діяв під примусом.

Крім того, підозрюваний заявив про готовність подальшої співпраці зі слідством. Він не заперечував проти тримання під вартою та погодився пройти перевірку на поліграфі.

Замах на Єрмолаєва

Нагадаємо, увечері 29 червня в елітному районі Монако Ле-Роше стався замах на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Близько 21:00 невідомий залишив біля входу до житлового будинку сумку з вибуховим пристроєм і втік.

Спочатку слідчі припускали, що до злочину причетний чоловік. Згодом вони встановили, що виконавицею могла бути жінка, яка маскувалася під чоловіка. Головною підозрюваною стала українка Анастасія Березовська, яка проживала в Німеччині.