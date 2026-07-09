Суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в убийстве Березовской

Суд избрал меру пресечения второму подозреваемому по делу об убийстве подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева Анастасии Березовской.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Печерский районный суд Киева избрал бывшему правоохранителю Виталию Жиковичу меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Жикович - второй подозреваемый по делу об убийстве Анастасии Березовской, ранее подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Прокуратура настаивала на аресте без альтернативы залога, в то время как защита просил избрать Жиковичу круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля.

Напомним, сегодня суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Березовской, меру пресечения. Он будет содержаться под стражей 60 суток без права внесения залога.

Реут, действующий сотрудник ГУР, во время судебного заседания заявил, что не производил смертельного выстрела. По его словам, в женщину стрелял Жикович, а сам он действовал по принуждению.

Кроме того, подозреваемый заявил о готовности дальнейшего сотрудничества со следствием. Он не возражал против содержания под стражей и согласился пройти проверку на полиграфе.

Покушение на Ермолаева

Напомним, вечером 29 июня в элитном районе Монако Ле-Роше произошло покушение на подсанкционного украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Около 21:00 неизвестный оставил у входа в жилой дом сумку с взрывным устройством и скрылся.

Сначала следователи предполагали, что к преступлению причастен мужчина. Впоследствии они установили, что исполнительницей могла быть женщина, которая маскировалась под мужчину. Главной подозреваемой стала украинка Анастасия Березовская, проживавшая в Германии.