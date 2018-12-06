Суд обосновал решение об отмене штрафа Коболеву в связи с премиями

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Суд пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения

Киевский апелляционный суд обосновал решение об отмене штрафа председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово і діло".

В мотивировочной части определения коллегии судей Киевского апелляционного суда сообщается, что Коболев дал полный и развернутый ответ на запрос народного депутата Сергея Власенко о премиях компании.

По мнению судьи, постановление Шевченковского районного суда города Киева, которым Коболева признан виновным в совершении административного правонарушения, является ошибочным. Так, он указывает, что первая инстанция пришла к неправильным выводам о том, что не определение в ответе на запрос члена парламента "правового" основания для выплаты "Нафтогаза" премий является признаком неполноты ответа.

Поскольку, как указывает судья, о правовых основаниях в запросе не говорилось, а в ответе указано, что решение о выплате премий правлению и сотрудникам компании принято наблюдательным советом, а не правлением компании, которое никакого решения о выплате указанных в запросе премий не принимало.

Судья полностью удовлетворил апелляционную жалобу и отменил решение Шевченковского суда. Также указанное административное правонарушение закрыли за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Как сообщало РБК-Украина, Киевский апелляционный суд отменил главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболєву штраф в размере 1,7 тыс. гривен в деле о премии сотрудникам компании.

Напомним, 18 июня наблюдательный совет "Нафтогаза" решила премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом". Размер премии составляет 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту - 45,6 млн долларов.