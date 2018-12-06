Суд обґрунтував рішення про скасування штрафу Коболєву за премії

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Суд дійшов висновку щодо відсутності складу адміністративного правопорушення

Київський апеляційний суд обґрунтував рішення про скасування штрафу голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

У мотивувальній частині ухвали колегії суддів Київського апеляційного суду повідомляється що Коболєв надав повну та розгорнуту відповідь на запит народного депутата Сергія Власенка про премії компанії.

На думку судді, постанова Шевченківського районного суду міста Києва, якою Коболєва визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, є помилковою. Так, він вказує, що перша інстанція дійшла неправильних висновків про те, що не визначення у відповіді на запит члена парламенту "правової" підстави для виплати "Нафтогазу" премій є ознакою неповноти відповіді.

Оскільки, як вказує суддя, про правові підстави в запиті не йшлося, а у відповіді вказано, що рішення про виплату премій правлінню та працівникам компанії ухвалене наглядовою радою, а не правлінням компанії, яке жодного рішення про виплату вказаних у запиті премій не ухвалювало.

Так суддя повністю задовольнив апеляційну скаргу й скасував рішення Шевченківського суду. Також вказане адміністративне правопорушення закрили за відсутністю події й складу адміністративного правопорушення.

Як повідомляло РБК-Україна, Київський апеляційний суд скасував голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву штраф у розмірі 1,7 тис. гривень у справі про премії співробітникам компанії.

Нагадаємо, 18 червня спостережна рада "Нафтогазу" вирішила преміювати співробітників компанії після перемоги в Стокгольмському арбітражі в суперечці з "Газпромом". Розмір премії становить 1% від суми виграшу по транзитному контракту - 45,6 млн доларів.