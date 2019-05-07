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Хозсуд объявил перерыв в деле о национализации ПриватБанка

Новости » Экономика    07.05.2019 - 13:13
Хозсуд объявил перерыв в деле о национализации ПриватБанка
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание продолжится в начале июня в закрытом режиме

Хозяйственный суд города Киева 4 июня продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Таким образом, в процессе объявлен перерыв, и следующее заседание состоится 4 июня в закрытом режиме для соблюдения банковской тайны.

Согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

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Темы: Национализация ПриватБанка
Новости Украины ПриватБанкКоломойскийбанки
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