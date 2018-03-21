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Суд над Януковичем: допрос свидетеля из оккупированного Крыма

НовостиПолитика    21.03.2018 - 11:48
Фото: заседание Оболонского районного суда города Киева (РБК-Украина)
Фото: заседание Оболонского районного суда города Киева (РБК-Украина)

В Оболонском районном суде Киева продолжается слушание дела Януковича

Сегодня, 21 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 41-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. Впервые начали допрашивать свидетеля, который находится на территории оккупированного Крыма по видеосвязи, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Стоит отметить, что, свидетель Медиева - женщина, которая во время событий на Майдане якобы ехала в автобусе из Киева до Крыма, на который напали.

Свидетель рассказала о поездке 17.02.2014 в Киев и возвращении в Крым. В частности, по ее словам, в Киеве на автобусы из Крыма напали неизвестные вооруженные люди.

Люди, которые пришли с Майдана, рассказывает Медиева, были "как обычные в деревнях в шапочках, у некоторых были палки, дубинки, предметы похожие на булаву с цепями, железные палки, топоры. Много всякого такого оружия было".

Напомним, 6 марта были допрошены свидетели стороны защиты: Андрей Чертков и Леонид Кожара.

Как сообщалось ранее, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: Янукович, Суд
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