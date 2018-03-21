Суд над Януковичем: допит свідка з окупованого Криму

Сьогодні, 21 березня 2018 року, в Оболонському районному суді Києва проходить 41-е засідання по суті у справі про держзраду і пособництві ведення війни екс-президента Віктора Януковича. Вперше почали допитувати свідка, який знаходиться на території окупованого Криму по відеозв'язку, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Варто відзначити, що, свідок Медиева - жінка, яка під час подій на Майдані нібито їхала в автобусі з Києва до Криму, на який напали.

Свідок розповіла про поїздку 17.02.2014 в Київ і повернення в Крим. Зокрема, за її словами, в Києві на автобуси з Криму напали невідомі озброєні люди.

Люди, які прийшли з Майдану, розповідає Медиева, були "як звичайні в селах в шапочках, у деяких були палиці, палиці, предмети схожі на булаву з ланцюгами, залізні палиці, сокири. Багато всякого такого зброї було".

Нагадаємо, 6 березня були допитані свідки з боку захисту: Андрій Чертков і Леонід Кожара.

Як повідомлялося раніше, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.