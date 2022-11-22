Суд Нідерландів дозволив сквотерам жити в будинку підсанкційного російського олігарха

Російським олігархом, позов якого не задовольнив суд Амстердаму, виявився Аркадій Волож, співзасновник найбільшої в Росії пошукової системи Яндекс. Він купив згаданий будинок за 3 млн фунтів стерлінгів у 2019 році, ставши одним із десятків багатих росіян, які інвестували у нерухомість в столиці Нідерландів.

Проте з жовтня особняк, в якому тривав масштабний ремонт, був захоплений групою сквотерів - людьми, які вчиняють акт самовільного заселення незайнятого чи покинутого приміщення, але не є його юридичними власниками або орендарями. Вони оприлюднили заяву, в якій йдеться, що вони зробили це на знак протесту проти зв’язків власника будинку з Кремлем, а також внаслідок масштабної житлової кризи в Амстердамі.

"Я була переконана, що ми праві, але й була дещо здивована, побачивши, що суддя погодився з нашими аргументами. Ці санкції нові, тому таких випадків у нас було небагато", - розповіла Хелен овер де Лінден, голландський адвокат, яка представляла інтереси сквотерів.

Вона зазначила, що традиційно в Нідерландах досить суворі права власності, які віддають перевагу власникам, а це означає, що нинішнє рішення може створити важливий прецедент. Так, у Лондоні, який, за оцінками експертів, має понад 1895 російських об’єктів нерухомості, сквотери також переїжджають в особняки російських мільярдерів, які потрапили під санкції.

Загалом з початку війни Захід запровадив санкції проти сотень російських політиків і відомих бізнесменів, часто конфіскуючи їхнє майно та яхти вартістю багато мільйонів фунтів. Рішення в Амстердамі викриває дедалі складнішу ситуацію для багатих росіян в Європі - регіоні, де їхні гроші та інвестиції колись зустрічали дуже радісно.

Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні, після того, як Євросоюз звинуватив його в "матеріальній або фінансовій" підтримці Росії, коли країна почала вторгнення в Україну. У заяві ЄС його було звинувачено у просуванні державних медіа та наративів у результатах пошуку в Яндекс, а також у зниженні рейтингу та видаленні контенту, який критикує Кремль, наприклад контенту, пов’язаного з агресією Росії проти України. Волож оголосив рішення Єврокомісії "помилковим" і миттєво пішов у відставку з посади виконавчого директора, щоб запобігти санкціям проти Яндекса.