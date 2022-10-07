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У Нідерландах затримали підозрюваного у постачанні мікрочипів до Росії в обхід санкцій

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Нідерланди, П'ятниця 07 жовтня 2022 15:16
У Нідерландах затримали підозрюваного у постачанні мікрочипів до Росії в обхід санкцій Ілюстративне фото: у Нідерландах затримали підозрюваного у постачанні мікрочипів до Росії в обхід санкцій (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронні органи Нідерландів затримали чоловіка за підозрою у продажі мікрочипів Росії, незважаючи на те, що це заборонено міжнародними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Слідча служба податкової та митної адміністрації FIOD повідомляє, що мікрочипи можуть використовуватися у збройовій промисловості.

Зазначимо, що міжнародні санкції забороняють продаж мікрочипів російським компаніям. Так, за даними FIOD, чоловік організував цю схему, яка виглядала як постачання чіпів іншим країнам.

Також повідомляється, що банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного арештовано.

Нагадаємо, вчора Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу РФ до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.

Пакет також закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на нафту.

Також зазначимо, що Нідерланди заявили про готовність приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації.

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