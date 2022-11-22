Суд Нидерландов разрешил сквотерам жить в доме подсанкционного российского олигарха

Российским олигархом, иск которого не удовлетворил суд Амстердама, оказался Аркадий Волож, соучредитель крупнейшей в России поисковой системы Яндекс. Он купил упомянутый дом за 3 млн фунтов стерлингов в 2019 году, став одним из десятков богатых россиян, которые инвестировали в недвижимость в столице Нидерландов.

Однако с октября особняк, в котором продолжался масштабный ремонт, был захвачен группой сквотеров - людьми, совершающими акт самовольного заселения незанятого или заброшенного помещения, но не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами. Они обнародовали заявление, в котором говорится, что они сделали это в знак протеста против связей владельца дома с Кремлем, а также в результате масштабного жилищного кризиса в Амстердаме.

"Я была убеждена, что мы правы, но была несколько удивлена, увидев, что судья согласился с нашими аргументами. Эти санкции новые, поэтому таких случаев у нас было немного", - рассказала Хелен овер де Линден, голландский адвокат, представлявшая интересы сквотеров.

Она отметила, что традиционно в Нидерландах достаточно строгие права собственности, которые отдают предпочтение владельцам, а это значит, что нынешнее решение может создать важный прецедент. Так, в Лондоне, в котором, по оценкам экспертов, находится почти 1900 российских объектов недвижимости, сквотеры также переезжают в попавшие под санкции особняки российских миллиардеров.

В целом, с начала войны Запад ввел санкции против сотен российских политиков и известных бизнесменов, часто конфискуя их имущество и яхты стоимостью во много миллионов фунтов. Решение в Амстердаме отражает все более сложную ситуацию для богатых россиян в Европе - регионе, где их деньги и инвестиции когда-то встречали очень радостно.

Аркадий Волож попал под санкции ЕС в июне, после того как Евросоюз обвинил его в "материальной или финансовой" поддержке России, когда страна начала вторжение в Украину. В заявлении ЕС он был обвинен в продвижении государственных медиа и нарративов в результатах поиска в Яндекс, а также в снижении рейтинга и удалении контента, который критиковал Кремль, например контента, связанного с агрессией России против Украины. Волож объявил решение Еврокомиссии "ложным" и мгновенно ушел в отставку с должности исполнительного директора, чтобы предотвратить санкции против Яндекса.