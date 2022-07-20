Суд в Нидерландах принял решение по активам "ПриватБанка" в Крыму: что известно

"19 июля 2022 года Апелляционный суд в Гааге (Нидерланды) в полном объеме отклонил требования России об обжаловании Промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и Частичного арбитражного решения от 4 февраля 2019 года по юрисдикции и обязательств, вынесенных Постоянной палатой третейского суда в Гааге (ППТС) в арбитражном производстве по защите инвестиций АО КБ "ПриватБанк" против России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что решение Апелляционного суда устраняет еще одно препятствие, созданное Россией по делу "ПриватБанка", окончательное слушание которого по вопросам определения размера нанесенного ущерба состоится в ППТС в октябре 2022 года.

"Это решение является важным свидетельством победы верховенства права. Особенно в эти сложные времена для Украины очень важно, чтобы агрессор столкнулся с последствиями своих действий. Я горжусь Банком, что он смог достичь правосудия, защищая свои права", - цитирует пресс-служба слова председателя правления "ПриватБанка" Герхарда Беша.

Как сообщалось ранее, до апреля 2014 года "ПриватБанк" осуществлял постоянную активную деятельность и принадлежал ему значительные активы на территории Крымского полуострова, в том числе кредиты, недвижимость и наличные средства. Вскоре после незаконной оккупации Крыма, Россия предприняла ряд мер, повлекших незаконную экспроприацию крымских активов "ПриватБанка" и прекращение деятельности "ПриватБанка" в Крыму.

В ответ на это в 2015 году "ПриватБанк" подал иск в Арбитражный суд против России в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. В этом арбитражном производстве, от участия в котором Россия избрала уклониться, Арбитражный суд вынес промежуточное и частичное решение, установив, что он имеет юрисдикцию разрешать спор и что Россия незаконно экспроприировала активы "ПриватБанка" в Крыму. В 2019 году Россия обратилась с заявлением в Апелляционный суд, в котором просила пересмотреть или упразднить такие арбитражные решения.