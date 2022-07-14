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ПриватБанк оценил потерю доходов за период войны

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Украина, Четверг 14 июля 2022 11:53
ПриватБанк оценил потерю доходов за период войны Фото: ПриватБанк потерял за время войны 5,5 млрд грн доходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк за первое полугодие 2022 года получил 6,3 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2021 году. Сумма недополученных доходов за время войны оценивается более чем в 5,5 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, результат обусловлен рядом мер в поддержку государства, клиентов и сотрудников в условиях военного положения.

"Кроме того, на покрытие кредитных рисков за 6 месяцев 2022 года банк сформировал 6,9 млрд грн резервов, ведь сейчас большинство клиентов не могут обслуживать свои обязательства. Впрочем, уровень проблемных кредитов еще не до конца определен как на уровне банка, так и на уровне всей банковской системы Украины", - отметили в банке.

Как сказала Анна Самарина, заместитель председателя правления банка, ПриватБанк завершил полугодие с прибылью, "однако осознаем, что впереди сложный период, сегодня предусмотреть все риски невозможно".

Напомним, в марте банк перечислил авансовый взнос дивидендов за 2021 год в сумме 28 млрд грн (80% прибыли за 2021 год), а также аванс по налогу на прибыль в сумме 5 млрд грн.

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ПриватБанк
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