Суд у Нідерландах прийняв рішення по активам "ПриватБанку" в Криму: що відомо

Апеляційний суд у Нідерландах залишив в силі арбітражні рішення, що встановлюють незаконність експропріації Росією активів "ПриватБанку" в Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.
"19 липня 2022 року Апеляційний суд у Гаазі (Нідерланди) у повному обсязі відхилив вимоги Росії щодо оскарження Проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та Часткового арбітражного рішення від 4 лютого 2019 року щодо юрисдикції та зобов’язання, винесених Постійною палатою третейського суду у Гаазі (ППТС) у арбітражному провадженні щодо захисту інвестицій АТ КБ “ПриватБанк” проти Росії", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначають, що рішення Апеляційного суду усуває ще одну перешкоду, створену Росією у справі "ПриватБанку", остаточне слухання якої щодо питань визначення розміру завданих збитків відбудеться в ППТС у жовтні 2022 року.
"Це рішення є важливим свідченням перемоги верховенства права. Особливо у ці складні часи для України є дуже важливим, щоб агресор зіткнувся із наслідками своїх дій. Я пишаюся Банком, що він зміг досягти правосуддя, захищаючи свої права", - цитує прес-служба слова голови правління "ПриватБанку" Герхарда Бьоша.
Як повідомлялося раніше, до квітня 2014 року "ПриватБанк" здійснював постійну активну діяльність та йому належали значні активи на території Кримського півострова, у тому числі кредити, нерухомість та готівкові кошти. Невдовзі після незаконної окупації Криму, Росія здійснила ряд заходів, що мали наслідком незаконну експропріацію кримських активів "ПриватБанку" та припинення діяльності "ПриватБанку" в Криму.
У відповідь на це у 2015 році "ПриватБанк" подав позов до Арбітражного суду проти Росії відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. У цьому арбітражному провадженні, від участі в якому Росія обрала ухилитися, Арбітражний суд виніс проміжне та часткове рішення, встановивши, що він має юрисдикцію вирішувати спір та що Росія незаконно експропріювала активи "ПриватБанку" в Криму. У 2019 році Росія звернулася із заявою до Апеляційного суду, у якій просила переглянути або скасувати такі арбітражні рішення.
Як повідомлялось, раніше Центральний апеляційний господарський суд (м. Дніпро) задовольнив апеляційні скарги "ПриватБанку" та скасував рішення господарського суду Дніпропетровської області. Суд відмовив повністю у позові компанії "Океанмаш", яка намагалася позбавити "ПриватБанк" права власності на один з офісів у місті Дніпро.
Нагадаємо, "ПриватБанк" за перше півріччя 2022 року отримав 6,3 млрд грн чистого прибутку, що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Сума недоотриманих доходів за час війни оцінюється у понад 5,5 млрд грн.
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