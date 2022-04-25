ПриватБанк в суде с Коломойским подтвердил права собственности на офис в Днепре

Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) удовлетворил апелляционные жалобы ПриватБанка и отменил решение хозяйственного суда Днепропетровской области. Суд отказал полностью в иске компании "Океанмаш", которая пыталась лишить ПриватБанк права собственности на один из офисов в городе Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Это очень важная победа Приватбанка цене 152 млн грн в апелляционном суде, решения которого вступают в законную силу немедленно после оглашения, что будет иметь значение для многих подобных судебных споров, связанных с бывшими владельцами и экс топ-менеджментом банка", - отметил Олег Лазовский, руководитель направления ПриватБанка по судебной практике и банкротству.

Напомним, в ноябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск НВ ООО "ОКЕАНМАШ", связанного с экс-владельцем банка Игорем Коломойским, относительно права собственности на одно из зданий главного офиса ПриватБанка в Днепре.