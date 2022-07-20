Суд в Нидерландах принял решение по активам "ПриватБанка" в Крыму: что известно
Апелляционный суд в Нидерландах оставил в силе арбитражные решения, устанавливающие незаконность экспроприации Россией активов "ПриватБанка" в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"19 июля 2022 года Апелляционный суд в Гааге (Нидерланды) в полном объеме отклонил требования России об обжаловании Промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и Частичного арбитражного решения от 4 февраля 2019 года по юрисдикции и обязательств, вынесенных Постоянной палатой третейского суда в Гааге (ППТС) в арбитражном производстве по защите инвестиций АО КБ "ПриватБанк" против России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что решение Апелляционного суда устраняет еще одно препятствие, созданное Россией по делу "ПриватБанка", окончательное слушание которого по вопросам определения размера нанесенного ущерба состоится в ППТС в октябре 2022 года.
"Это решение является важным свидетельством победы верховенства права. Особенно в эти сложные времена для Украины очень важно, чтобы агрессор столкнулся с последствиями своих действий. Я горжусь Банком, что он смог достичь правосудия, защищая свои права", - цитирует пресс-служба слова председателя правления "ПриватБанка" Герхарда Беша.
Как сообщалось ранее, до апреля 2014 года "ПриватБанк" осуществлял постоянную активную деятельность и принадлежал ему значительные активы на территории Крымского полуострова, в том числе кредиты, недвижимость и наличные средства. Вскоре после незаконной оккупации Крыма, Россия предприняла ряд мер, повлекших незаконную экспроприацию крымских активов "ПриватБанка" и прекращение деятельности "ПриватБанка" в Крыму.
В ответ на это в 2015 году "ПриватБанк" подал иск в Арбитражный суд против России в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. В этом арбитражном производстве, от участия в котором Россия избрала уклониться, Арбитражный суд вынес промежуточное и частичное решение, установив, что он имеет юрисдикцию разрешать спор и что Россия незаконно экспроприировала активы "ПриватБанка" в Крыму. В 2019 году Россия обратилась с заявлением в Апелляционный суд, в котором просила пересмотреть или упразднить такие арбитражные решения.
Как сообщалось, ранее Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) удовлетворил апелляционные жалобы "ПриватБанка" и отменил решение хозяйственного суда Днепропетровской области. Суд отказал полностью в иске компании "Океанмаш", которая пыталась лишить "ПриватБанк" права собственности на один из офисов в городе Днепр.
Напомним, "ПриватБанк" за первое полугодие 2022 года получил 6,3 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2021 году. Сумма недополученных доходов за время войны оценивается более чем в 5,5 млрд грн.
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