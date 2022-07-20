ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд в Нидерландах принял решение по активам "ПриватБанка" в Крыму: что известно

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 17:20
Суд в Нидерландах принял решение по активам "ПриватБанка" в Крыму: что известно Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Апелляционный суд в Нидерландах оставил в силе арбитражные решения, устанавливающие незаконность экспроприации Россией активов "ПриватБанка" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"19 июля 2022 года Апелляционный суд в Гааге (Нидерланды) в полном объеме отклонил требования России об обжаловании Промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и Частичного арбитражного решения от 4 февраля 2019 года по юрисдикции и обязательств, вынесенных Постоянной палатой третейского суда в Гааге (ППТС) в арбитражном производстве по защите инвестиций АО КБ "ПриватБанк" против России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что решение Апелляционного суда устраняет еще одно препятствие, созданное Россией по делу "ПриватБанка", окончательное слушание которого по вопросам определения размера нанесенного ущерба состоится в ППТС в октябре 2022 года.

"Это решение является важным свидетельством победы верховенства права. Особенно в эти сложные времена для Украины очень важно, чтобы агрессор столкнулся с последствиями своих действий. Я горжусь Банком, что он смог достичь правосудия, защищая свои права", - цитирует пресс-служба слова председателя правления "ПриватБанка" Герхарда Беша.

Как сообщалось ранее, до апреля 2014 года "ПриватБанк" осуществлял постоянную активную деятельность и принадлежал ему значительные активы на территории Крымского полуострова, в том числе кредиты, недвижимость и наличные средства. Вскоре после незаконной оккупации Крыма, Россия предприняла ряд мер, повлекших незаконную экспроприацию крымских активов "ПриватБанка" и прекращение деятельности "ПриватБанка" в Крыму.

В ответ на это в 2015 году "ПриватБанк" подал иск в Арбитражный суд против России в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. В этом арбитражном производстве, от участия в котором Россия избрала уклониться, Арбитражный суд вынес промежуточное и частичное решение, установив, что он имеет юрисдикцию разрешать спор и что Россия незаконно экспроприировала активы "ПриватБанка" в Крыму. В 2019 году Россия обратилась с заявлением в Апелляционный суд, в котором просила пересмотреть или упразднить такие арбитражные решения.

Как сообщалось, ранее Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) удовлетворил апелляционные жалобы "ПриватБанка" и отменил решение хозяйственного суда Днепропетровской области. Суд отказал полностью в иске компании "Океанмаш", которая пыталась лишить "ПриватБанк" права собственности на один из офисов в городе Днепр.

Напомним, "ПриватБанк" за первое полугодие 2022 года получил 6,3 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2021 году. Сумма недополученных доходов за время войны оценивается более чем в 5,5 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен