Суд у Нідерландах прийняв рішення по активам "ПриватБанку" в Криму: що відомо

"19 липня 2022 року Апеляційний суд у Гаазі (Нідерланди) у повному обсязі відхилив вимоги Росії щодо оскарження Проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та Часткового арбітражного рішення від 4 лютого 2019 року щодо юрисдикції та зобов’язання, винесених Постійною палатою третейського суду у Гаазі (ППТС) у арбітражному провадженні щодо захисту інвестицій АТ КБ “ПриватБанк” проти Росії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що рішення Апеляційного суду усуває ще одну перешкоду, створену Росією у справі "ПриватБанку", остаточне слухання якої щодо питань визначення розміру завданих збитків відбудеться в ППТС у жовтні 2022 року.

"Це рішення є важливим свідченням перемоги верховенства права. Особливо у ці складні часи для України є дуже важливим, щоб агресор зіткнувся із наслідками своїх дій. Я пишаюся Банком, що він зміг досягти правосуддя, захищаючи свої права", - цитує прес-служба слова голови правління "ПриватБанку" Герхарда Бьоша.

Як повідомлялося раніше, до квітня 2014 року "ПриватБанк" здійснював постійну активну діяльність та йому належали значні активи на території Кримського півострова, у тому числі кредити, нерухомість та готівкові кошти. Невдовзі після незаконної окупації Криму, Росія здійснила ряд заходів, що мали наслідком незаконну експропріацію кримських активів "ПриватБанку" та припинення діяльності "ПриватБанку" в Криму.

У відповідь на це у 2015 році "ПриватБанк" подав позов до Арбітражного суду проти Росії відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. У цьому арбітражному провадженні, від участі в якому Росія обрала ухилитися, Арбітражний суд виніс проміжне та часткове рішення, встановивши, що він має юрисдикцію вирішувати спір та що Росія незаконно експропріювала активи "ПриватБанку" в Криму. У 2019 році Росія звернулася із заявою до Апеляційного суду, у якій просила переглянути або скасувати такі арбітражні рішення.