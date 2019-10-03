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САП просит арест Микитася с правом залога в 300 млн грн

Новости » Политика    03.10.2019 - 10:20
САП просит арест Микитася с правом залога в 300 млн грн
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Микитась подозревается в организации завладения чужим имуществом

В четверг, 3 октября 2019 года, Национальное антикоррупционное бюро по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручило ходатайства о применении меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога.

САП просит арест Микитася с правом залога в 300 млн грн

По данным следствия, Микитасю инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии по обмену надлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киева.

"Как следствие такого обмена государственному учреждению согласно экспертных заключений нанесены убытки на сумму 81 635 448,00 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату Украины Максиму Микитасю о подозрении.

РБК-Украина писало, что Рада приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

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