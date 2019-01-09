Суд назначил подготовительное заседание по делу депутата Бабенко

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Олег Бабенко и брат экс-народного депутата Александра Дубового Павел предлагали 500 тысяч долларов взятки детективу НАБУ

Печерский районный суд города Киева назначил на 27 февраля на 15:00 подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению депутата Одесского областного совета Олега Бабенко и брата бывшего народного депутата Александра Дубового Павла в предложении взятки детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Отметим, Бабенко и Дубового обвиняют в предложении 500 тысяч долларов взятки по предварительному сговору руководителю Головного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому.

15 июня 2018 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета.

Позже стало известно, что по делу о предложении взятки детектива НАБУ в размере 500 тыс. долларов задержан двоюродный брат бывшего народного депутата Александра Дубового Павел.

7 ноября Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Олега Бабенко и брата экс-народного депутата Александра Дубового Павла.