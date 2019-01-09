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Суд призначив підготовче засідання в справі депутата Бабенка

Новини » Політика    09.01.2019 - 12:55
Суд призначив підготовче засідання в справі депутата Бабенка
Ілюстративне фото (GettyImages)

Олег Бабенко і брат екс-народного депутата Олександра Дубового Павло пропонували 500 тисяч доларів хабара детективу НАБУ

Печерський районний суд міста Києва призначив на 27 лютого на 15:00 підготовче засідання в кримінальному провадженні за обвинуваченням депутата Одеської обласної ради Олега Бабенка й брата колишнього народного депутата Олександра Дубового Павла в пропозиції хабара детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Зазначимо, Бабенка і Дубового обвинувачують у пропозиції 500 тисяч доларів хабара за попередньою змовою керівнику Головного підрозділу детективів НАБУ Андрію Калужинському.

15 червня 2018 року детективи НАБУ спільно з співробітниками контррозвідки Служби безпеки України затримали ймовірного спільника депутата Одеської обласної ради.

Пізніше стало відомо, що у справі про пропозицію хабара детективу НАБУ в розмірі 500 тис. доларів затриманий двоюрідний брат колишнього народного депутата Олександра Дубового Павло.

7 листопада Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Олега Бабенка та брата екс-народного депутата Олександра Дубового Павла.

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