По делу о взятке детективу НАБУ задержали брата Дубового

Он скрывался, но его обнаружили и задержали

По делу о предложении взятки детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в размере 500 тыс. долларов задержан брат бывшего народного депутата Александра Дубового Павел. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Владимир Гуцуляк.

"Дубового задержали, он скрывался, но его обнаружили и задержали, а сейчас готовятся материалы на завершение до суда", - сообщил он.

Павел Дубовый также является двоюродным братом депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, который уже является подозреваемым в данном уголовном производстве.

Напомним, что фигурант дела о растрате 185 млн гривен бюджета Одессы на приобретении здания в компании "Элит Девелопмент" бывший народный депутат Александр Дубовой вел переписки с другими фигурантами о снятии ареста с указанных денег и направление ходатайства "нужному" судье. Он также общался с депутатом Одесского областного совета Олегом Бабенко (подозреваемый в предложении взятки детективу НАБУ за снятие ареста с денег "Элит Девелопмент" и закрытие дела о растрате 185 млн).

Напомним, ранее вчера сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали вероятного сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долларов.