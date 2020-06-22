Суд назначил дату апелляции по делу Стерненко

Киевский апелляционный суд в пятницу, 26 июня, рассмотрит жалобу относительно изменения меры пресечения Сергею Стерненко. Заседание начнется в 11:00.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание будут проводить судья-докладчик Валерий Лашевич, а также судьи Николай Ященко, Иван Рыбак.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 (11:00). Зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.

Позже Шевченковский районный суд Киева изменил место отбывания домашнего ареста на Киев.

Отметим, в 2018 году на Стерненко было совершено нападение, во время которого он нанес нападавшему удар ножом в сердце, отчего тот скончался. 11 июня правоохранители сообщили Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.