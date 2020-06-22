Суд призначив дату розгляду апеляції по справі Стерненка

Київський апеляційний суд у п'ятницю, 26 червня, розгляне скаргу щодо зміни запобіжного заходу Сергію Стерненку. Засідання розпочнеться об 11:00.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Судове засідання буде проводити суддя-доповідач Валерій Лашевич, а також судді Микола Ященко, Іван Рибак.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 (11:00). Зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів за місцем прописки - у військовій частині Одеси.

Пізніше Шевченківський районний суд Києва змінив місце відбування домашнього арешту на Київ.

Відзначимо, в 2018 році на Стерненка було здійснено напад, під час якого він завдав нападнику удар ножем в серце, від чого той помер. 11 червня правоохоронці повідомили Стерненко підозра в умисному вбивстві і носінні холодної зброї.