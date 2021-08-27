В суд направили обвинение против президента Нацакадемии аграрных наук по делу о взятках

Расследование уголовного дела в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала, который подозревается в получении взяток, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникаций Нацполиции .

"Сегодня, 27 августа, обвинительный акт в отношении президента НААН направлен в суд", - отметили в управлении.

Отмечается, что завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении президента НААН в получении им неправомерной выгоды.

Напомним, в мае Ярославу Гадзале сообщили о подозрении в получении взятки в размере 4 млн гривен.

Отметим, ранее его заподозрили в получении взятки за назначение на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру академии.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году ему уже сообщали подозрение во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы.