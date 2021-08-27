UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В суд направили обвинение против президента Нацакадемии аграрных наук по делу о взятках

Автор: Дмитрий Кузнецов

Расследование уголовного дела в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала, который подозревается в получении взяток, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении президента НААН в получении им неправомерной выгоды.

"Сегодня, 27 августа, обвинительный акт в отношении президента НААН направлен в суд", - отметили в управлении.

Напомним, в мае Ярославу Гадзале сообщили о подозрении в получении взятки в размере 4 млн гривен.

Отметим, ранее его заподозрили в получении взятки за назначение на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру академии.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году ему уже сообщали подозрение во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМинистерство внутренних дел Украиныкоррупция