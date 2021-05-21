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Президента Нацакадемии аграрных наук заподозрили в получении еще одной взятки

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Киев, Пятница 21 мая 2021 17:54
Президента Нацакадемии аграрных наук заподозрили в получении еще одной взятки Фото: Ярослав Гадзало (facebook.com/naasukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала заподозрили в получении еще одной взятки. По этому эпизоду суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере более 1,3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Гадзала сообщено о подозрении по факту получения взятки в размере 4 млн гривен. По версии следствия, он, используя служебное положение и по предварительному сговору с группой лиц, вымогал от руководителя одного из предприятий НААН деньги за его не увольнение с должности.

По этому эпизоду Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1,3 млн гривен.

Напомним, ранее суд повторно отстранил президента НААН от занимаемой должности. Решение действует до 8 июля. Его подозревают в получении взятки за назначение на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру академии.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году ему уже сообщали подозрение во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы. Однако через несколько месяцев прокурор по его делу закрыл уголовное производство, не дождавшись выводов экспертизы.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении ему и четырем топ-чиновникам Национальной академии аграрных наук в причастности к незаконному отчуждению особо ценных земель.

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