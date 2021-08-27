До суду направили звинувачення проти президента Нацакадемії аграрних наук у справі про хабарі

Розслідування кримінальної справи стосовно президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала, який підозрюється в отриманні хабарів, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікацій Нацполиции.
Зазначається, що завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно президента НААН в отриманні ним неправомірної вигоди.
"Сьогодні, 27 серпня, обвинувальний акт щодо президента НААН направлено до суду", - зазначили в управлінні.
Нагадаємо, у травні Ярославу Гадзале повідомили про підозру в отриманні хабаря у розмірі 4 млн гривень.
Зазначимо, раніше його запідозрили в отриманні хабаря за призначення на посаду керівника одного з держпідприємств, що входять в структуру Академії.
Як писало РБК-Україна, в 2019 році йому вже повідомляли підозра у втручанні в діяльність працівника Державної виконавчої служби.