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До суду направили звинувачення проти президента Нацакадемії аграрних наук у справі про хабарі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Розслідування кримінальної справи стосовно президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала, який підозрюється в отриманні хабарів, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікацій Нацполиции.

Зазначається, що завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно президента НААН в отриманні ним неправомірної вигоди.

"Сьогодні, 27 серпня, обвинувальний акт щодо президента НААН направлено до суду", - зазначили в управлінні.

Нагадаємо, у травні Ярославу Гадзале повідомили про підозру в отриманні хабаря у розмірі 4 млн гривень.

Зазначимо, раніше його запідозрили в отриманні хабаря за призначення на посаду керівника одного з держпідприємств, що входять в структуру Академії.

Як писало РБК-Україна, в 2019 році йому вже повідомляли підозра у втручанні в діяльність працівника Державної виконавчої служби.

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