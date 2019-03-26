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Убийство Гандзюк: Суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения Мангеру

Новости » Общество    26.03.2019 - 15:30
Убийство Гандзюк: Суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения Мангеру
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина/Виталий Носач)

Адвокат Мангера просит перенести судебное заседание

Шевченковский райсуд Киева сегодня, 26 марта, начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На заседание суда сегодня прибыли активисты, адвокат Гандзюк - Евгения Закревская, а также отец Екатерины - Виктор Гандзюк.

Дело слушает судья Лидия Щебуняева. Сторону обвинения представляют прокуроры Виктория Калита и Дмитрий Боян. Сторону защиты на заседании представляют адвокаты - Андрей Мурашкин, Константин Глоба и Андрей Левковец.

Адвокат Глоба подает, по его словам, "комплексное ходатайство", в частности о том, чтобы ему предоставили время ознакомиться с ходатайством прокуратуры об изменении меры пресечения и просит перенести судебное заседание.

 

Фото (РБК-Украина)

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля за него внесли залог, после чего Мангер покинул изолятор и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

21 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Мангера на отстранение с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Сам Мангер на заседании заявил, что его пребывание на посту никак не повредит расследованию. Ранее также стало известно, что Государственное бюро расследование возьмется за разглашение генпрокурором Юрием Луценко данных по делу об убийстве Гандзюк. 

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